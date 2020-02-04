Требовал 2,5 миллиона гривень "отката": в Киеве задержали начальника управления Секретариата Кабмина (фото)

Задержанному готовятся сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

Правоохранители задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Чиновника подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

"По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривень. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику", - отметили в ГБР.

Мужчина задержан во время получения неправомерной выгоды в сумме 2 миллиона гривень. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрания меры пресечения.

"В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, председателю Черновицкого облсовета сообщено о подозрении в получении взятки.