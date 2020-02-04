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Чехия никогда не признает аннексию Крыма Россией – глава чешского МИД

15:05, 04 февраля 2020
Политика
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Глава МИД Чехии сообщил, что его страна поддерживает необходимые реформы в Украине / фото УНИАН

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек заявляет, что его страна никогда не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Читайте такжеСевастополю оставят особый статус к деоккупации – представитель президентаОб этом Петршичек сообщил в микроблоге Twitter.

«Сегодня я приветствую министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Чернинском дворце. Надеюсь встретиться на заседании «Вышеградской четверки» и «Восточного партнерства» в начале апреля. Чехия никогда не признавала и не будет признавать аннексию Крыма», – заявил Петршичек.

Также глава МИД Чехии сообщил, что его страна поддерживает необходимые реформы в Украине.

Как сообщал УНИАН, Пристайко 4 февраля находится с рабочим визитом в Чешской Республике.

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