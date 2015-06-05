ЕС продлит санкции против России еще на 6 месяцев

Об этом в Брюсселе сообщил европейский дипломат, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Это - технический вопрос. Основание для такого промежутка времени - это Минские договоренности, потому что санкции связаны с их выполнением. Договоренности должны быть выполнены до конца 2015 года. Поэтому это (продолжение) будет еще на шесть месяцев", - пояснил он.

Как известно весенний саммит ЕС привязал вопрос продления секторальных санкций против РФ к выполнению Минских договоренностей. Это позволило говорить о том, что санкции не послабят по крайней мере до конца 2015 года.

Напомним, санкции против РФ ввели США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран в ответ на аннексию Крыма и поддержку боевиков на Донбассе.