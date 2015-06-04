После атаки на Марьинку секторальные санкции против РФ должны быть усилены - Елисеев

Представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев призвал руководство ЕС дать надлежащую оценку нарушению мирного процесса на востоке Украины и считает, что секторальные санкции в отношении России после атаки на Марьинку должны быть усилены.

Об этом в четверг в Брюсселе сообщила миссия Украины при ЕС. "В связи с осуществлением массированной атаки боевиков на Марьинку с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения представитель Украины при ЕС Константин Елисеев обратился к руководству Евросоюза с призывом должным образом отреагировать и дать решительную оценку нарушениям мирного процесса", - говорится в сообщении.

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По словам дипломата, впервые со времен наступления на Дебальцево, Минские договоренности оказались на грани полного срыва, атака на Марьинку должна стать отправной точкой для усиления секторальных санкций в отношении Москвы".

"В контексте приближения Саммита G7 (7-8 июня), заседания Совета ЕС по иностранным делам (22 июня) и заседания Европейского Совета (25-26 июня) посол Константин Елисеев призвал Евросоюз предпринять неотложные шаги в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, включая усиление санкционного давления на Москву с целью мотивирования ее к выполнению взятых на себя обязательств", - отмечается в сообщении.