Минские соглашения требуют уточнения и детализации – посол Франции

Дипломат напомнил, что Минские соглашения были подписаны в том числе и Украиной.

Минские соглашения на сегодня является лучшей базой для прекращения войны на Донбассе, однако их текст нуждается в уточнении.

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Такое мнение в интервью «Громадському» высказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«Позиция Франции очень проста: сегодня нет лучшей базы, чем Минские соглашения. Сегодня нет лучшего текста, который бы давал возможность продвигаться в урегулировании конфликта. Так же пока не изобрели лучшего Нормандского дипломатического формата работы — формата, в котором принимают участие Франция, Германия, Украина и Россия», – отметил он.

«Вместе с тем очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий. Нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты», – продолжил дипломат.

Понсен напомнил, что Минские соглашения были подписаны в том числе и Украиной. Их надо взять за основу, однако дальше возможны интерпретации.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря на пресс-конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже канцлер Германии Ангела Меркель выступила за адаптацию Минских соглашений к реалиям.

По ее словам, Минские соглашения не являются «окаменелым документом», для их воплощения необходима «гибкость».

Канцлер при этом отметила, что Минский меморандум был подписан 19 сентября 2014 года. «И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно поставить вопрос: должно ли это соглашение окаменеть, или его можно вернуть к жизни?» - сказала Меркель.