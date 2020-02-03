Разумков заявил, что Верховная Рада переходит к новому формату работы

Около 400 законопроектов, по словам спикера парламента, внесены в «главный план» и еще примерно такое же количество есть в дополнительном плане.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что парламент переходит к новому формату работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время Согласительного совета.

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«Во время работы прошлой сессии мы приняли закон о плане законопроектных работ Верховной Рады Украины. Это позволит действительно работать планово, понимая, что, по чем, зачем и когда будет принимать Верховная Рада», - сказал спикер и выразил мнение, что текущая сессия в этом плане будет «относительно переходной».

По словам Разумкова, по состоянию на сегодня около 400 законопроектов внесены в «главный план» и еще примерно такое же количество есть в дополнительном плане.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ранее заявил, что на нынешней сессии Верховная Рада Украины планирует рассмотреть изменения к Конституции относительно уменьшения количества народных депутатов.