"Украина должна была от него избавиться, чтобы выжить": экс-госсекретарь США о Шокине (видео)

Бывший государственный секретарь США Джон Керри признался, что "был глубоко погружен в этом вопросе".

В Администрации президента США Барака Обамы работали над отставкой генерального прокурора Виктора Шокина.

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Об этом заявил бывший государственный секретарь США Джон Керри, передает Украинская служба "Голоса Америки".

"Я могу вам сказать, как госсекретарь США, я был глубоко погружен в этом вопросе. Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От Обамы до госсекретаря и вице-президента все над этим работали. Посол... Мы знали: для того, чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были от него избавиться. Они так и сделали", - заявил он.

Джон Керри о Шокина: "Мы знали: для того, чтобы Украина выжила, и вышла победителем из революции, после Майдана, они имели его избавиться." pic.twitter.com/1Ge5Lnt0vw — Голос Америки (@chastime) February 2, 2020

Как сообщал УНИАН, ранее Шокин рассказал, что пережил две клинические смерти и не исключает, что причастным к его отравлению могут быть американцы.