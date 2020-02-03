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"Украина должна была от него избавиться, чтобы выжить": экс-госсекретарь США о Шокине (видео)

00:34, 03 февраля 2020
Политика
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Джон Керри / REUTERS

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Об этом заявил бывший государственный секретарь США Джон Керри, передает Украинская служба "Голоса Америки".

"Я могу вам сказать, как госсекретарь США, я был глубоко погружен в этом вопросе. Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От Обамы до госсекретаря и вице-президента все над этим работали. Посол... Мы знали: для того, чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были от него избавиться. Они так и сделали", - заявил он. 

Как сообщал УНИАН, ранее Шокин рассказал, что пережил две клинические смерти и не исключает, что причастным к его отравлению могут быть американцы.

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