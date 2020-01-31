Посол о действиях Зеленского, уступившего место на форуме памяти Холокоста в Израиле: "Правильно поняли"

Критику в адрес Зеленского он объяснил тем, что в Израиле проходит третья по счету досрочная избирательная кампания.

Правительство Израиля с пониманием отнеслись к решению президента Владимира Зеленского уступить места украинской делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле.

Об этом в интервью LB.ua рассказал посол Израиля в Украине Джоел Лион.

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По его словам, помимо Зеленского, от своих мест на форуме отказались министр охраны окружающей среды Израиля Зеев Элькин и другие израильские министры.

«Президент Зеленский, кстати, предложил отдать одно из мест моей маме, но мы не захотели этого делать. Думаю, что не было со стороны вашего президента никакой провокации. Он — друг министра Элькина. А Элькин поступил точно так же», — сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что о том, что поступок Зеленского «правильно поняли» в Израиле, говорят его переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьером Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Йоелем Эдельштейном.

Критику в адрес Зеленского он объяснил тем, что в Израиле проходит третья по счету досрочная избирательная кампания.

Напомним, что Зеленский и члены его делегации решили передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию.

Руководство израильского мемориального комплекса Яд Вашем заявило, что это решение вызывает недоумение.