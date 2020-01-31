Политолог назвал главную цель украинской делегации в ПАСЕ после возвращения России

По мнению эксперта, главная цель работы украинской делегации – полное и всестороннее разоблачение нарушений Россией правил и принципов Совета Европы и международного права в целом.

Украина в Парламентской ассамблее Совета Европы должна держать организацию "в тонусе" и следить за тем, чтобы Москва с помощью ПАСЕ не вела гибридную агрессию, в том числе не позволить легализовать аннексию Крыма и захваченных территорий Донбасса.

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Эксперты говорят, что зимняя сессия ПАСЕ неожиданностей не принесла. И.о. исполнительного директора Центра глобалистики "Стратегия XXI" Виталий Мартынюк в комментарии сайту "Сегодня" выразил мнение, что главная цель работы украинской делегации – полное и всестороннее разоблачение нарушений Россией правил и принципов Совета Европы и международного права в целом, доказательство действий и последствий российской агрессии и недопущение использования Россией ПАСЕ для ведения гибридной войны против Украины.

"На особом контроле должны оставаться попытки России легализовать незаконную аннексию Крыма и создание так называемых "ДНР" и "ЛНР", что она может делать путем приглашения представителей этих территорий на те или иные заседания или мероприятия в ПАСЕ. Эти задачи непростые, но зимняя сессия показала, что украинская делегация может с ними справиться, если все депутаты работают слаженно и не подыгрывают агрессору. По крайней мере, ПАСЕ показала, что будет следовать линии непризнания аннексии Крыма Россией и требовать, чтобы РФ выполняла эти решения ПАСЕ, поэтому важно не допустить ухода Ассамблеи от этих принципов и использовать все ее возможности для давления на РФ", – пояснил он.