В ПАСЕ заявили о несогласии с возвращением России без санкций

В заявлении депутаты напомнили, в частности, о резолюциях, которые осуждают аннексию Крыма и агрессию России на востоке Украины.

Депутатская группа в ПАСЕ выступила с заявлением, в котором не соглашается с подтверждением полномочий России в ассамблее.

Об этом сообщает Европейская правда.

В заявлении депутаты напомнили, в частности, о резолюциях, которые осуждают аннексию Крыма, агрессию России на востоке Украины, оккупацию грузинских Абхазии и Осетии, а также выразили "крайнюю озабоченность" поведением с крымскими татарами.

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"Мы требуем, чтобы все нарушения прав человека немедленно рассматривались российской делегацией и российским правительством, и мы придерживаемся мнения, что сохранение нарушений и продолжающаяся оккупация части территорий Украины и Грузии сделают представителей Российской Федерации открытыми для дальнейших санкций" – подчеркнули депутаты.

Как сообщал УНИАН, ночью на 30 января в Парламентской ассамблее Совета Европы утвердили полномочия делегации депутатов Государственной думы Российской Федерации, так как РФ платит взносы и демонстрирует "прогресс" в выполнении Минских соглашений.

За соответствующее решение проголосовали 96 представителей делегаций в сессионном зале Ассамблеи, выступили против - 44 и воздержались - 7. Текст нынешней резолюции подготовил известный своей пророссийской позицией депутат из Нидерландов Тини Кокс.

Документ не предусматривает введения каких-либо санкций в отношении российской делегации.