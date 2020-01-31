Помпео заверил, что давление на РФ продолжится для выполнения ею положений Минских соглашений

Госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили дальнейшие шаги по продвижению дипломатических усилий с целью прекращения конфликта, спровоцированного Россией на востоке Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заверил, что давление на Российскую Федерацию продолжится для выполнения ею положений Минских соглашений, касающихся вопросов безопасности.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортегус, размещенном на сайте Госдепа по итогам встречи Помпео с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве.

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"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Пристайко обсудили дальнейшие шаги по продвижению дипломатических усилий для прекращения конфликта, спровоцированного Россией на востоке Украины. Госсекретарь вновь подтвердил, что Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы оказать давление на Россию с целью выполнения ее обязательств по Минским соглашениям", - говорится в заявлении.

Также Помпео и Пристайко обсудили прогресс Украины в реализации реформ, которые являются критическими для евроатлантической интеграции Украины.

Госсекретарь США подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.