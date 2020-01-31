цей матеріал доступний українською

Помпео заверил, что давление на РФ продолжится для выполнения ею положений Минских соглашений

16:03, 31 января 2020
Политика
54 0
Майк Помпео / REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заверил, что давление на Российскую Федерацию продолжится для выполнения ею положений Минских соглашений, касающихся вопросов безопасности.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортегус, размещенном на сайте Госдепа по итогам встречи Помпео с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве.

Читайте такжеПомпео назвал Украину бастионом между свободой и тоталитаризмом в Восточной Европе

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Пристайко обсудили дальнейшие шаги по продвижению дипломатических усилий для прекращения конфликта, спровоцированного Россией на востоке Украины. Госсекретарь вновь подтвердил, что Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы оказать давление на Россию с целью выполнения ее обязательств по Минским соглашениям", - говорится в заявлении.

Также Помпео и Пристайко обсудили прогресс Украины в реализации реформ, которые являются критическими для евроатлантической интеграции Украины.

Госсекретарь США подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter