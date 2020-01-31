Баканов инициирует новый закон о Службе безопасности Украины

Глава спецслужбы обещает, что СБУ откажется от несвойственных ей функций.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов инициирует новый закон об СБУ.

Как информирует пресс-центр СБУ, об этом Баканов заявил на заседании коллегии Службы.

«Мы подготовили новый проект закона «Об СБУ». Сейчас документ находится в Офисе президента. И задаст вектор перезапуска Службы. Это фундамент, на котором возводится здание обновленной СБУ. Речь идет об изменении подходов в работе – от реактивного к проактивному. Служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями», - заявил Баканов.

Подводя итоги деятельности спецслужбы за 2019 год, он отметил, что в прошлом году СБУ предотвратила три террористических акта, также задержала одного из лидеров террористов ИГИЛ по прозвищу Аль Бара Шишани, который скрывался в Украине; разоблачены контрразведкой четыре агентурные сети вражеской спецслужбы. Также СБУ предотвратила более 500 кибератак на информационные системы госорганов и объекты критической инфраструктуры.

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Говоря о предстоящих планах, Баканов подчеркнул, что Служба еще больше внимания будет уделять стратегическим вопросом национальной безопасности, борьбе с терроризмом и контрразведывательной деятельности.

Кроме того, СБУ откажется от несвойственных ей функций и полномочий, будет по-другому работать с кадрами.