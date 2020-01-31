План "Четыре по 30": российский эксперт рассказал, как НАТО будет действовать в случае конфликта с РФ

Эксперт напомнил о том, что в последнее время страны НАТО начали уделять больше внимания своей обороноспособности.

По оценкам российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра, для подготовки прямого столкновения армии России с силами НАТО понадобится не менее, чем 30 дней.

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"Пока большой концентрации сил и средств против России на Западе нет. Силы надо наращивать", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя публикацию в китайском СМИ о том, что якобы в случае вооруженного конфликта с Западом РФ потерпит поражение за три часа.

"Самолеты есть и у нас, и у них. Их можно перебрасывать быстрее. Но в любом случае надо подтягивать силы и средства из глубины Европы и Америки. Это займет больше, чем 30 дней. Российские учения показали, что подтягивания и развертывания они могут сделать быстрее, но это также требует времени. Поэтому о трех часах вообще речи не идет", – подчеркнул эксперт.

"Пока что никакие ракеты в Европе не развернуты, тем более ядерные. Американцы предполагают, что какие-то ракеты построят к 2025 году, но они будут неядерными", – добавил он.

Эксперт напомнил о том, что в последнее время страны НАТО начали уделять больше внимания своей обороноспособности. В частности, в Альянсе разработан план "Четыре по 30" - "за 30 дней подтянуть к фронту 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 эскадрилий и авиацию". Летом текущего года в Латвии состоятся десантные учения.

"После Крыма вдоль границ на Западе развернули несколько рот. Сейчас там есть четыре батальонные тактические группы. Одна в Польше, по одному в каждой из прибалтийских республик. Ну и, конечно, есть местные вооруженные силы этих государств", – рассказал эксперт.

"Итак, все по-разному и все значительно сложнее, чем то, как об этом говорят китайцы. Но если любой конфликт пересечет ядерный порог, то, конечно, всем будет хана", – резюмировал Фельгенгауэр.