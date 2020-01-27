Кабмин вместе с НАТО проведет специальный тренинг для чиновников 52 государственных институций Украины - Кулеба

В учебном курсе примут участие государственные служащие, в должностные обязанности которых входят вопросы евроатлантической интеграции Украины.

В этом году в Украине состоится специализированный курс в рамках программы Украина-НАТО по профессиональному развитию, во время которого лучшие специалисты Альянса и Украины впервые будут обучать служащих из 52 государственных учреждений навыкам публичных выступлений, аналитического мышления, стратегического планирования, проектного менеджмента.

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Украинские госслужащие, которые занимаются евроатлантической интеграцией в государственных учреждениях, имеют хороший уровень профессиональных знаний. Но всегда существовал серьезный недостаток навыков публичных выступлений, презентации, владение английским языком и др. В этом году мы впервые организуем при поддержке Альянса масштабный тренинг по повышению именно таких навыков для специалистов 52 украинских государственных институций», - рассказал вице-премьер-министр.

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По его словам, в учебном курсе примут участие государственные служащие, в должностные обязанности которых входят вопросы евроатлантической интеграции Украины. Для проведения тренингов в Украину прибудут лучшие специалисты Альянса, а также будут привлечены украинские эксперты, в частности, из негосударственного сектора.

«Благодаря такому обучению Украина будет иметь, образно говоря, спецподразделение профессиональных евроатлантистов на государственной службе. Это один из прагматичных шагов нашего правительства, направленный на реальное сближение Украины с НАТО, который существенно повысит эффективность взаимодействия между нашим государством и Альянсом. За таких госслужащих будет не стыдно», - пояснил Кулеба.

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Обучение будет проходить в рамках проекта «Champions 100», который организуется программой Украина-НАТО по профессиональному развитию гражданского персонала сектора безопасности и обороны Украины (Professional Development Program) совместно с правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции. По результатам обучения участники получат сертификаты.