Французский разведывательный корабль вошел в Черное море - СМИ

Разведывательный корабль французских ВМС "Дюпюи де Лом" завершил прохождение проливной зоны Босфор - Дарданеллы и вошел в акваторию Черного моря, сообщил РИА Новости в среду военно-дипломатический источник.

"Дюпюи де Лом" прибыл на смену американскому эсминцу "Росс", который ранее в среду покинул Черное море после завершения совместных учений с ВМС Украины.

Читайте такжеЛатвия сообщила о российском военном корабле у своих границ

"Французский разведывательный корабль "Дюпюи де Лом" завершил прохождение проливов Босфор и Дарданеллы и вышел в акваторию Черного моря", - сообщил собеседник агентства.

Аппаратура корабля "Дюпюи де Лом" способна перехватывать современные виды передач, включая сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам. Этот корабль уже находился в Черном море в апреле и мае прошлого года.