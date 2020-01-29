Движение "Чесно" назвало злостных прогульщиков заседаний комитетов ВР – "лидируют" представители ОПЗЖ

Среди крупнейших прогульщиков комитетов и представители фракций "Слуга Народа" и экс-президент Порошенко.

В ноябре 2019 года 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны.

Об этом сообщает общественное движение ЧЕСНО со ссылкой на ответ Главного организационного управления Аппарата Рады на запрос.

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Отмечается, что среди прогульщиков есть и руководство комитетов ВРУ, большинство из которых – представители фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Таких в ноябре было 50%.

Так, заместитель главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина в ноябре пропустила 100% заседаний. То же самое касается и главы подкомитета по вопросам миграционной политики и гражданства Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, сопредседателя фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

Секретарь комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман отсутствовал без уважительных причин на 71,4% заседаний.

Кроме того, лишь на 57% заседаний комитета был заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат Игорь Абрамович.

Вместе с тем, среди крупнейших прогульщиков комитетов есть и представители других фракций.

Речь идет, в частности, о первом замглавы фракции и председателе партии "Слуга Народа" Александре Корниенко, который является главой подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград. Он в ноябре пропустил оба заседания комитета.

Также глава подкомитета по вопросам морского транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, депутат от "Слуги народа" Игорь Васильковский пропустил 66,7% заседаний комитета.

Также в ноябре все три заседания Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС пропустил пятый президент Петр Порошенко, представитель "Европейской солидарности".

Как сообщал УНИАН, рейтинг политических врунов 2019 года возглавили депутаты "Оппозиционной платформы – З жизнь" Вадим Рабинович (3,45% правды), Нестор Шуфрич (11,11% правды) и Александр Качный (14,29% правды).