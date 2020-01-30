Российский историк назвал "величайшую трагедию России"

Историк констатировал, что режим в России продолжают отождествлять себя со сталинским режимом и находиться "в ситуации непреодолимой ошибки".

Российский историк Андрей Зубов заявил, что руководство России находится в "ситуации непреодолимой ошибки", продолжая отождествлять себя со сталинским режимом.

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Так он прокомментировал в блоге на сайте «Обозреватель» реакцию Кремля на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ко Второй мировой войне привел сговор тоталитарных режимов. "Если Россия – это продолжение сталинского государства, тогда понятно, что людям обидно, люди обижены", – отметил историк.

"Абсолютно прав Зеленский и поляки и абсолютно неправ Песков по той простой причине, что действительно сговор двух тоталитарных режимов стал прямым поводом к войне, которая началась 1 сентября 1939 года. Другие виноваты косвенно, а сталинский режим и гитлеровский режим виноваты непосредственно. Если бы Сталин не подписал пакт с Риббентропом, то войны бы не было. Это очевидно как дважды два", – подчеркнул он.

Зубов обратил внимание на то, что государства, которые принимали участие во Второй мировой войне, сегодня квалифицируют те события как преступление и ошибку, но как-то, "к чему народ не имеет отношения сейчас". В частности, "странами, которые преодолели прошлое", являются Германия и Украина, сказал историк.

В то же время он констатировал, что режим в России продолжает отождествлять себя со сталинским режимом и находиться "в ситуации непреодолимой ошибки". "Ошибки, которую они считают вовсе и не ошибкой, а правильными действиями. И тогда, соответственно, они оказываются вне всего цивилизованного мира", – отметил историк.

"Россия, увы, остается в своем прошлом. И это величайшая трагедия России", – резюмировал он.