Глава российской внешней разведки обвинил Зеленского в "погружении в идеи национализма"

Нарышкин раскритиковал Зеленского после его слов об освобождении Освенцима бойцами Львовской дивизии.

Директор Службы военной разведки РФ Сергей Нарышкин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "погружении в идеи украинского национализма".

Как передает "ТАСС", так он отреагировал на слова Зеленского о том, что концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта. Об этом Зеленский ранее заявил в ходе визита в Польшу.

Читайте такжеЗеленский оскорбил словами о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой – Песков

"Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии", - сказал Нарышкин.

Как сообщал УНИАН, ранее президент РФ Владимир Путин назвал своего кума - украинского политика и депутата Виктора Медведчука "украинским националистом".