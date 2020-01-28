Нацгвардия будет привлекаться к выполнению задач воинской, а не военной разведки

Есть очень большая разница между гражданской и военной разведками, - отметил представитель Главного управления разведки Минобороны.

Национальная гвардия Украины будет привлекаться к выполнению задач воинской разведки, которая занимается разведкой тактического уровня.

Об этом на брифинге относительно угроз реформы разведывательных органов и СБУ во время обсуждения законопроекта о разведке № 2412-д сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Николай Красный, пишет Главком.

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«Национальная гвардия будет привлекаться к выполнению задач воинской разведки. В чем состоит разница между гражданской и военной разведкой - это очень разные уровни. Воинская разведка это обычно разведка тактического уровня, условно говоря, военная - и, осуществляемой войсками», - сказал Красный.

По его словам, воинскую разведку ведут все - танкисты, десантники, пехота. Для этого определяются определенные разведывательные органы и определенные задачи.

«Что касается военной разведки, которую я представляю и руководство которой осуществляет ГУ разведки, то это действительно военная разведка. Я прошу не спекулировать, что это какой-то русизм, например, что мы неправильно понимаем. Есть очень большая разница между «воинской» и «военной», - отметил Красный.

«О необходимости принятия этого закона, то мы считаем, что он нужен», - добавил при этом Красный, говоря о законопроекте о разведке № 2412-д.

Напомним, как отметили в Нацгвардии, согласно законопроекту о разведке (№ 2412-д) Нацгвардия не имеет права быть органом разведки, впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного общества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.

Как известно, парламент предварительно одобрил законопроект о разведке.