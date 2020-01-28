Новый председатель НАПК представил своих заместителей

Новиков также представил коллективу НАПК нового руководителя аппарата агентства, его заместителя, а также руководителя Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции.

Новый председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков представил коллективу НАПК своих заместителей Ивана Преснякова и Романа Сухоставца.

Как говорится в сообщении на странице НАПК в Facebook, Новиков рассказал о сферах ответственности своих заместителей.

Так, Сухоставец будет отвечать за работу подразделений, осуществляющих проверки деклараций и мониторинг образа жизни, а также сферу предотвращения политической коррупции, а Пресняков - за формирование и координацию антикоррупционной политики, мониторинг соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции.

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, Пресняков - эксперт по антикоррупционным вопросам. До 2015 года работал в общественном секторе и проектах технической помощи, был помощником народного депутата. В 2015-2017 годах был руководителем проекта ПРООН «Прозрачность и добропорядочность публичного сектора в Украине", где способствовал внедрению в Украине электронной системы декларирования доходов и имущества публичных служащих. Затем до последнего времени был антикоррупционным экспертом в программе содействия общественной активности "Присоединяйся!". В 2019 году Пресняков участвовал в конкурсе на должность председателя НАПК, где стал одним из финалистов.

Сухоставец - юрист, который работал экспертом общественной организации "Бюро правовых коммуникаций". Он принимал участие в реализации проектов, направленных на развитие добропорядочной и профессиональной судебной власти в Украине. Также Сухоставец был волонтером в зоне АТО. В 2016 году был впервые избран членом Общественного совета добропорядочности, который способствует установлению соответствия судьи или кандидата на должность судьи критериям профессиональной этики и добропорядочности. При формировании второго состава ОСД Сухоставец во второй раз вошел в состав Совета в декабре 2018 года.

Кроме того, председатель НАПК представил руководителя аппарата агентства Игоря Хохича, заместителя руководителя аппарата Игоря Дробко, а также руководителя Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции Анну Чорнуцкую.

Новиков заявил, что для завершения перезагрузки НАПК будет утверждена новая структура аппарата, а назначение на должности будет проходить на конкурсной основе.

"Люди, которые оказались в НАПК благодаря практикам, с которыми агентство должно бороться, конечно, уйдут. Все, кто работает эффективно и самоотверженно, смогут занять соответствующие должности в Национальном агентстве. Они получат максимальные возможности для самореализации", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции».

Законом меняется структура управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Документом предусмотрено, что председателя НАПК будет назначать не президент, а Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.

В декабре комиссия по отбору председателя НАПК объявила Александра Новикова победителем конкурса. Ранее Новиков занимал должность прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ.

15 января Кабинет министров назначил Новикова председателем Нацагентства по предотвращению коррупции.