"Пришли на ковер к решалам": стали известны подробности о группе Павлюка-Тригубенко во фракции СН и их "тайной вечере" (видео)

Автор ролика утверждает, что так называемая группа Ильи Павлюка из фракции "Слуга народа" провалила голосование по законопроекту о легализации игорного бизнеса по предварительной договоренности с бизнесменами Павлюком и Тригубенко.

В сети опубликовали видео с тайной встречи депутатской группы Павлюка из фракции "Слуга народа", касающейся голосования по законопроекту о легализации игорного бизнеса.

Ролик был размещен в Telegram-канале "Темный рыцарь", который публикует инсайды о фракции "Слуга народа".

Автор ролика утверждает, что так называемая группа Ильи Павлюка из фракции "Слуга народа" провалила голосование по законопроекту о легализации игорного бизнеса по предварительной договоренности с бизнесменами Павлюком и Тригубенко.

Депутаты встретились в отеле "Украина". На встрече присутствовали бизнесмен Илья Павлюк и экс-депутат ВР VIII созыва от БПП Сергей Тригубенко, ставший неофициальным куратором угольной промышленности. Он является фигурантом многочисленных уголовных дел.

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Как следует из ролика, на встречу к Павлюку и Тригубенко пришли почти 30 нардепов из фракции «Слуга народа»: Артем Дмитрук, Сергей Бунин, Елена Лыс, Зиновий Андрийович, Оксана Гринчук, Александр Ковальчук, Евгений Петруняк, Александр Горобец, Александр Аликсийчук, Максим Павлюк (племянник Ильи Павлюка) и другие. Также там присутствовал бывший прокурор, а сейчас советник министра МВД и член рабочей группы по разработке законопроекта об игорном бизнесе Дмитрий Кавун и его жена Ольга, являющаяся действующим депутатом от «Слуги народа».

По информации канала, встреча была посвящена стратегии по голосованию за законопроекты, выгодные группе Павлюка-Тригубенко.

В последствии присутствующие на встрече депутаты провалили первое голосование по законопроекту об игорном бизнесе, воздержавшись от голосования либо и вовсе не придя на рабочее место.

Сам Павлюк не является народным депутатом, он является бизнесменом из Черновцов, которого журналисты ранее называли "решал на таможне". При Януковиче он был помощником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, которого считали "смотрящим" за таможней.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2019 Верховная Рада провалила в первом чтении голосования за правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине (№2285), который предусматривает работу казино исключительно в пятизвездочных отелях.

16 января Рада одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.