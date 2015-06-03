Движение "Честно" обнаружило крупнейших "кнопкодавов" Рады

Соответствующее исследование обнародовало движение "Честно".

Согласно информации, за полгода работы парламента зафиксировано не менее 36 случаев неперсонального голосования.

"Если лидерство экс-регионала Виталия Хомутынника, который успел прокнопкодавить 5 раз, не удивляет, то количество кнопкодавов среди "постмайдановской" фракции "Народный фронт" откровенно огорчает. В рядах "Народного фронта" за полгода работы зафиксировано 9 кнопкодавов", - говорится в заявлении "Честно".

В движении напомнили, что в рядах кнопкодавов оказалась и бывшая известная журналистка и активистка Татьяна Чорновил, которая ранеезаявила, что кнопкодавство не является существенной проблемой нынешнего парламента.

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"Также вызывает грусть, что именно представитель "Народного фронта" выполняет обязанности председателя регламентного комитета, который должен следить за соблюдением депутатами всех законодательных процедур", - говорится в заявлении "Честно".

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №1895 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно наложения взыскания на народного депутата за нарушение требований относительно личного голосования).