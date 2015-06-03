Президент назначил посла Украины в Сербии

Соответствующий указ (№ 308/2015) обнародован на официальной странице главы государства.

Ранее сообщалось, что президент назначил посла Украины в Киргизии.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подписал указ, которым освободил Игоря Долгова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург и главы миссии Украины при НАТО.