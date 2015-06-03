Президент назначил посла Украины в Сербии
00:05, 03 июня 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил сегодня Александра Александровича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Сербия.
Порошенко назначил посла в Сербии / фото УНИАН
Соответствующий указ (№ 308/2015) обнародован на официальной странице главы государства.
Ранее сообщалось, что президент назначил посла Украины в Киргизии.
Как сообщал УНИАН, Порошенко подписал указ, которым освободил Игоря Долгова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург и главы миссии Украины при НАТО.
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