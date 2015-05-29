Порошенко уволил главу миссии при НАТО и посла Украины в Бельгии Игоря Долгова

23:22, 29 мая 2015
Политика
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Порошенко освободил Долгова от должности посла Украины в Бельгии и Королевстве Люксембург и главы миссии при НАТО.

Игорь Долгов / rian.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым освободил Игоря Долгова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург и главы миссии Украины при НАТО.

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Сообщается, что распоряжением правительства (№474-р от 15 мая) Кабинет министров Украины назначил Долгова заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

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