Порошенко уволил главу миссии при НАТО и посла Украины в Бельгии Игоря Долгова
23:22, 29 мая 2015Политика
1708 0
Порошенко освободил Долгова от должности посла Украины в Бельгии и Королевстве Люксембург и главы миссии при НАТО.
Порошенко уволил главу миссии при НАТО и посла Украины в Бельгии Игоря Долгова / rian.com.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым освободил Игоря Долгова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург и главы миссии Украины при НАТО.
Читайте такжеПрезидент утвердил Стратегию национальной безопасности УкраиныСоответствующий указ (№ 302/2015) обнародован на сайте президента.
Сообщается, что распоряжением правительства (№474-р от 15 мая) Кабинет министров Украины назначил Долгова заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter