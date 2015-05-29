Порошенко уволил главу миссии при НАТО и посла Украины в Бельгии Игоря Долгова

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым освободил Игоря Долгова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург и главы миссии Украины при НАТО.

Читайте такжеПрезидент утвердил Стратегию национальной безопасности УкраиныСоответствующий указ (№ 302/2015) обнародован на сайте президента.

Сообщается, что распоряжением правительства (№474-р от 15 мая) Кабинет министров Украины назначил Долгова заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.