Президент назначил посла Украины в Киргизии
21:15, 02 июня 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Николая Дорошенко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Киргизской Республике.
Президент Украины Петр Порошенко / Фото УНИАН
Соответствующий указ обнародован на официальной странице глава государства.
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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко подписал указ, которым освободил Игоря Долгова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург и главы миссии Украины при НАТО.
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