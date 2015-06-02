Президент назначил посла Украины в Киргизии

Соответствующий указ обнародован на официальной странице глава государства.

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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко подписал указ, которым освободил Игоря Долгова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург и главы миссии Украины при НАТО.