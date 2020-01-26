С Альперина, которого подозревают в организации преступной схемы на таможне, сняли электронный браслет

По словам его адвоката, истек срок действия постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в деле о схемах на таможне, сняли электронный браслет, поскольку истек срок действия постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

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Об этом сообщает его адвокат Андрей Федур в Facebook.

«Хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли «электронный браслет», закончился срок действия постановления следственного судьи ВАКС», - написал защитник.

По его словам, «забавность ситуации заключается в том, что несколько дней назад прокурор САП Перов А.В. (выходец из луганской недореспублики) боролся как лев, чтобы продлить судом обязанность носить «электронный браслет». И следственный судья из ВАКС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований».

Федур заявил, что его подзащитный Альперин и в дальнейшем будет «добросовестно выполнять возложенные на него обязанности в качестве подозреваемого и не будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда».

Как сообщал УНИАН, 26 ноября правоохранители задержали 10 человек, среди которых семеро сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства.

В тот же день президент Владимир Зеленский призвал помочь с розыском одного из «крестных отцов контрабанды в Украине» - одесского бизнесмена Вадима Альперина.

27 ноября детективы НАБУ задержали Альперина. Бизнесмен приехал в офис САП на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ. Ему сообщили о подозрении в организации коррупционной схемы по растаможиванию товаров, в результате которой государству нанесено более 77,7 млн грн убытков.

29 ноября суд избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн грн залога.

3 декабря после внесения залога он вышел на свободу.

На Альперина было возложено ряд обязанностей, в частности носить электронный браслет, не выезжать за пределы Одессы, не общаться с другими подозреваемыми и тому подобное.

24 января суд продлил меру пресечения Альперину до 23 марта.