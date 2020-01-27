Сенцов рассказал, почему "не идет в политику"

Сенцов отметил, что после освобождения даже нет желания привязываться к «Общественной организации».

Украинский режиссер и экс-узник Кремля Олег Сенцов заявил, что ему неинтересна политическая деятельность.

Об этом он сказал в интервью zn.ua.

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Сенцов отметил, что после освобождения даже нет желания привязываться к «Общественной организации». При этом, как будет в будущем, он «не знает».

«У меня нет планок. Я над собой ничего не ставлю. Просто есть вещи, которые мне интересны, и я их делаю. Есть вещи, которые мне неинтересны, и поэтому я ими не занимаюсь. Я не иду в политику потому, что мне это сейчас не интересно. Я не вижу сейчас в этом смысла для себя. Я занимаюсь общественной работой. Вообще я сегодня максимально свободный человек. Даже к ГО не захотел себя на данном этапе привязывать. Как будет дальше – я не знаю», – сказал Сенцов.