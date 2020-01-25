Сенцов призвал ООН бороться за освобождение украинских пленников из России (видео)

Режиссер подчеркнул, что международное сообщество не должно забывать о тех, кто содержится в России, оккупированном Крыму и на Донбассе.

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов призвал Организацию Объединенных Наций бороться за остальных украинских пленников в России.

С такой речью Сенцов обратился к членам ООН во время визита в Нью-Йорк, говорится в сюжете ТСН.

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По словам Сенцова, международное сообщество не должно забывать о тех, кто содержится как на территории России, так и в оккупированном Крыму и на Донбассе. Особенно - на фоне российской пропаганды, из-за которой в Италии без единого доказательства посадили на 24 года украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Также Сенцов поблагодарил делегации ООН, которые оказывали давление на Кремль и принимали соответствующие резолюции, подчеркнув, что они стали ключевыми в его освобождении.

Как сообщал УНИАН, Олег Сенцов считает, что построение нормальной страны возможно только с учетом европейских ценностей - религии, демократии и сексуальных предпочтений.