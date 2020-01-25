"Большая беда навсегда": Зеленский заявил, что между Украиной и РФ останется шрам

Президент напомнил, что без восстановления территориальной целостности Украины конфликт не решить.

Президент Владимир Зеленский считает, что конфликт между Украиной и РФ оставит навсегда шрам в отношениях между странами.

Об этом он сказал в интервью израильскому 9 каналу.

"Интуитивно ощущаю, что это (разрешение конфликта - УНИАН) нужно не только Украине. Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен. Но как-то же жили", - сказал Зеленский.

В качестве примера он привел советский период.

"Как-то что-то было. И было много. И были в составе одной страны – Советского Союза. И родственники, и сломленные семьи. И родственники, с которыми ты не общаешься, которые находятся там. И наоборот. В общем, это все – большая, огромная такая яма. И интуитивно, то, о чем я вам начал, у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе, это также нужно миру. Потому что если этот прецедент, он останется вот таким, что, мол, так и можно и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода…", - отметил президент.

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При этом Зеленский добавил, что без восстановления территориальной целостности Украины нынешняя власти решения конфликта не видит.

"Просто там находится несколько миллионов украинцев. Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский выступил за наказание людей, стрелявших в украинцев на Донбассе. По словам президента, все боевики должны понести наказание.