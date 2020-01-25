Зеленский о Донбассе: Люди, стрелявшие в украинцев, должны быть наказаны

Наказание должно быть цивилизованным - через суд, считает президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все боевики, которые стреляли в украинцев на Донбассе, не будут прощены и должны понести наказание.

Об этом он сказал в интервью израильскому 9 каналу.

Самое страшное, по словам президента, - это то, что погибли люди - и "это уже наказание нам всем".

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"И все, кто в этом принимал участие, они не будут прощены. Ну, конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, они, конечно, должны быть наказаны. А как по-другому? Ну, как в правовом направлении, конечно, через суд, как это делается в цивилизованном мире. Но чем дальше это будет идти, тем глубже рана…", - сказал глава государства.

В этом же интервью Зеленский рассказал о целях своего диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.