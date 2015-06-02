Закон о прозрачности медиа должен быть принят - депутат

Об этом сегодня на брифинге в Парламенте заявил народный депутат Николай Княжицкий.

"Именно исходя из непрозрачности медиасобственности, мы настаиваем не лицензировать те СМИ, которые не могут доказать, кто в действительности является их владельцем. Одним из таких является телеканал "Интер", - сказал Княжицкий.

Он отметил, что фракция "Народного фронта" поддерживает и приветствует объективное освещение средствами массовой информации событий, в том числе и критического содержания, однако фракция не понимает, как можно выдавать лицензию медиа, если ни один из владельцев которого неизвестен.

"Слова Фирташа и Левочкина, что они якобы являются владельцами этого канала, не подтверждаются ни одним документом, нет никаких доказательств, что телеканал "Интер" действительно переоформил 29% акций и выкупил их у российского "Первого канала". По нашей информации, деньги по такой транзакции до сих пор не поступали", - сказал Николай Княжицкий.

"По другим данным, если деньги и поступали, то их происхождение невозможно понять. Поэтому мы абсолютно убеждены, что пока в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания и в обществе не будут убеждены в том, что мы не выдаем лицензии на идеологический "отстрел" нашим убийцам, что мы не выдаем лицензии агрессору - поддерживать его невозможно", - подчеркнул народный депутат.

По мнению Николая Княжицкого, в условиях военной агрессии позволять информационную агрессию внутри страны является преступлением.