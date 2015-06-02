Патрульную службу возглавит преподаватель КНУ Шевченко – источник

Об этом НВ сообщил источник в МВД.

По словам собеседника, в ведомстве проходил отбор различных кандидатов, требования которые предъявлялись к претенденту – он должен быть украинцем, человеком вне системы и не состоящим в политической партии.

Как сообщает источник, во вторник, 2 июня кандидатура Зубко была утверждена на коллегии министерства внутренних дел. Приказ подписан министром МВД.

Зубко с отличием окончил в 2007 году киевскую Академию внутренних дел Украины по специальности юрист-правовед. Спустя три года защитил диссертацию. С 2012 года и по нынешнее время преподаватель кафедры административного права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, преподает курсы «Административное право».

Параллельно с 2012 по январь 2015 года занимал пост заместителя директора департамента ПАО ХК Киевгорстрой.

С весны 2014 года является координатором благотворительной организации «Коло турботи», которая активно занимается передачей гуманитарной помощи воинам АТО и совершила более 40 поездок в зону боевых действий.

В конце 2014 года основал киевскую общественно-политическую школу Caps, цель которой обучение гражданского актива общества.

До назначения главой патрульной службы Зубко был генеральным директором девелоперской компании ТОВ ДЖИ-ПI ГРУПП, которая занимается сферой недвижимости и альтернативным топливом.