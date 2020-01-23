В августе Грымчаку сообщили о подозрении по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

Экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО.

Об этом в Facebook сообщила его жена Юлия Гримчак.

«Сегодня утром Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО г. Киева», – написала она. Женщина добавила, что пока не владеет полной информации о конкретном месте пребывания Грымчака.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его «помощника» Игоря Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в общем задержанные вымогали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. 8 октября Печерский районный суд Киева продлил его содержание под стражей до 14 ноября.

В конце октября Грымчаку и Овдиенко изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2) УК Украины.

14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего заместителя министра Грымчака.

20 декабря судья Высшего антикоррупционного суда уменьшил в три раза сумму залога Грымчаку.