МИД Грузии: назначение Саакашвили не испортит отношения с Украиной
Назначение Михаила Саакашвили на должность главы Одесской ОГА является суверенным правом Украины.
Об этом заявил спикер МИД Грузии Давид Кереселидзе, пишет Грузия Онлайн.
"Несмотря ни на что, несмотря на то суверенное решение, которое принимает украинская власть, и нравится нам это или не нравится, это является их суверенным правом, невообразимо нагнетать, или портить отношения, и это не должно стоять в повестке дня, поскольку мы первым делом должны исходить из государственных интересов, из тех дружеских, партнерских, традиционных исторических связей, которые есть у Грузии и Украины. Никакие другие, какие-либо решения не должны повлиять на отношения между двумя странами"- заявил Кереселидзе.
Читайте такжеПрезидент Грузии раскритиковал Саакашвили за отказ от грузинского гражданстваПо его словам, "сегодня Украина находится в тяжелом положении. Украина в состоянии войны, и ей необходимо развитие, солидарность, поддержка, и Грузия, ее власть, любая ее ветвь всегда готова подержать ее".
Церемония представления Саакашвили местному активу прошла в Одессе 30 мая.