МИД Грузии: назначение Саакашвили не испортит отношения с Украиной

Об этом заявил спикер МИД Грузии Давид Кереселидзе, пишет Грузия Онлайн.

"Несмотря ни на что, несмотря на то суверенное решение, которое принимает украинская власть, и нравится нам это или не нравится, это является их суверенным правом, невообразимо нагнетать, или портить отношения, и это не должно стоять в повестке дня, поскольку мы первым делом должны исходить из государственных интересов, из тех дружеских, партнерских, традиционных исторических связей, которые есть у Грузии и Украины. Никакие другие, какие-либо решения не должны повлиять на отношения между двумя странами"- заявил Кереселидзе.

Читайте такжеПрезидент Грузии раскритиковал Саакашвили за отказ от грузинского гражданстваПо его словам, "сегодня Украина находится в тяжелом положении. Украина в состоянии войны, и ей необходимо развитие, солидарность, поддержка, и Грузия, ее власть, любая ее ветвь всегда готова подержать ее".

Церемония представления Саакашвили местному активу прошла в Одессе 30 мая.