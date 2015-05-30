Политики ЕС из "черного списка" России: Должен быть ответ на своевольный российский список

Политики, которые попали в "черный список", начали активно комментировать запрет им на въезд в РФ. Часть из них назвала это честью для себя. "Я ничего не знал про этот список. Но это делает мне честь, когда такая тоталитарная система, как Россия, клеймит меня как врага тоталитаризма", - заявил изданию Bild немецкий политик из партии Зеленых Даниэль Кон-Бендит. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В таком же ключе высказался и бывший министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг. "Когда я увидел другие имена (в списке - ред.), я выяснил, что оказался в очень почтенном обществе. Я рассматриваю это как награду", - заявил он в интервью информагентства CTK.

Член Европарламента от группы Европейской народной партии Анна Мария Корацца Бильдт также написала в Twitter, что это вызывает у нее гордость. "У меня есть больше оснований гордиться, чем бояться!", - отметила она и добавила, что "путинский список - это подтверждение того, что я поступаю правильно как член Европарламента".

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"Я буду стоять даже больше за народ Украины и борьбу за мир и свободу, а также за (Надежду - Ред.) Савченко", - написала Корацца Бильдт. А ее муж, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, написал на своей странице в Twitter: "Должен быть ответ ЕС на своевольный российский "черный список".

Сопредседатель группы Зеленых в Европарламенте Ребекка Хармс заявила, что список невъездных составлен бессистемно. "Настоящая мешанина в "черном списке" нежелательных в России лиц", - написала она в Twitter.

Напомним, Москва передала в посольства государств-членов ЕС список невъездных в страны политиков. В него входят 89 человек, в частности, лидер либералов в Европарламенте.