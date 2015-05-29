Стороны на Донбассе должны соблюдать перемирие, чтобы рабочие группы достигли прогресса - Штайнмайер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Штайнмайер сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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"В следующий вторник, а именно 2 июня, как раз начнутся заседания всех четырех рабочих групп, и я убежден, что там можно достичь прогресса, и прогресс будет достигнут, если не подвергать сомнениям деятельность этих рабочих групп, и необходимо соблюдать перемирие для того, чтобы обеспечивать их работу", - подчеркнул Штайнмайер.