Стороны на Донбассе должны соблюдать перемирие, чтобы рабочие группы достигли прогресса - Штайнмайер
21:06, 29 мая 2015Политика
381 0
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркивает, что все стороны на Донбассе должны соблюдать перемирие, чтобы рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы в составе представителей Украины, России и ОБСЕ по выполнению Минских соглашений достигли прогресса.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Штайнмайер сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
Читайте такжеШтайнмайер собирается в Киев поговорить о минских договоренностях - СМИ
"В следующий вторник, а именно 2 июня, как раз начнутся заседания всех четырех рабочих групп, и я убежден, что там можно достичь прогресса, и прогресс будет достигнут, если не подвергать сомнениям деятельность этих рабочих групп, и необходимо соблюдать перемирие для того, чтобы обеспечивать их работу", - подчеркнул Штайнмайер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter