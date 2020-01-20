"Это недопустимо": Гончарук считает свою прослушку угрозой нацбезопасности

Он подчеркнул, что министры своей деятельностью наживают много врагов.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что считает факт того, что его прослушивали - угрозой национальной безопасности Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24" в воскресенье вечером.

Объясняя свое заявление об отставке, переданное президенту, премьер пояснил, что таким образом подтвердил вотум доверия к себе со стороны главы государства.

"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение последних четырех месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам. И, очевидно, наживаем много врагов", - сказал премьер.

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"Я думаю, что спецслужбы разберутся, кто именно записывал... Фактически, я считаю, что это преступление. Я считаю, что то, что было сделано - это недопустимо. Это, в том числе - угроза национальной безопасности с целым рядом соображений. Но, главная моя идея, сообщение, заключается в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией", - сказал Гончарук.

По словам премьер-министра, в нынешнем правительстве нет коррупции и работают честные министры.

Говоря о самих записях его разговора, которые были опубликованы, Гончарук заявил, что в них были "нарезаны цитаты, выдернутые из контекста и приправленные комментариями". "Все это манипулятивным образом было подано", - добавил он и назвал мероприятие, на котором производилась запись рабочим совещанием и не видит там ничего криминального.

Как сообщал УНИАН, 17 января Гончарук заявил о своей отставке и передал заявление президенту, но тот его не принял, решив "дать ему шанс".