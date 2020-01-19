В СБУ и СНБО называют приоритетом расследование крушения самолета МАУ в Иране

В ведомствах уверяют, что расследование не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет, что для возглавляемого им ведомства приоритетом является расследование и установление причинно-следственной цепи событий катастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом сайт говорится в сообщении на сайте СБУ.

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"Ужасная трагедия в Иране унесла жизни одиннадцати наших соотечественников. И общество требует ответов относительно действительных причин этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследование и установление причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом", - подчеркнул Баканов.

При этом он добавил, что украинцы должны чувствовать себя защищенными в каждом уголке мира, независимо от обстоятельств.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, на своей странице в Facebook также пообещал расследовать сбитие украинского самолета в Иране.

"Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", - написал Данилов.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

Сегодня, 19 января, в Киев доставили борт с телами погибших украинцев. Его встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные чиновники, а также сотрудники МАУ и много других людей.