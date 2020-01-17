"Политический жест": Разумков прокомментировал ситуацию с заявлением об отставке Гончарука

Председатель Верховной Рады заявляет, что в парламент такое заявление не поступало.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке было "политическим жестом".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью каналу "Украина 24".

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг отставки Гончарука, Разумков отметил, что с юридической точки зрения, премьер должен писать заявление на Верховную Раду.

"Однако, я думаю, что это был больше политический жест премьер-министра, и он обратился к президенту с таким предложением. Если бы президент поддержал это предложение, я думаю, что премьер-министр обратился бы в Верховную Раду с соответствующим уже формальным заявлением о том, что он будет слагать с себя полномочия", - сказал спикер.

В то же время он подчеркнул, что "информация о том, что есть заявление на председателя Верховной Рады, - к сожалению, ее не могу подтвердить или опровергнуть, в Верховную Раду таких заявлений не поступало".

"Коллеги спросили, мы сказали, что такого заявления у нас на руках фактически нет. Возможно, он передал заявление президенту государства, однако в Верховную Раду оно не поступало", - добавил Разумков.

Читайте такжеКадровые изменения и раздел министерств: Зеленский назвал пути улучшения работы правительства

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике.

Читайте такжеЗеленский не принял отставку Гончарука и решил "дать ему шанс"

Сегодня, 17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

Президент Зеленский сообщил, что рассмотрел обращение Гончарука о его отставке и на встрече с ним заявил, что решил "дать шанс" премьер-министру и его правительству, но при условии выполнения определенных задач.

В частности, правительство должно представить главе государства новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

Зеленский отметил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется попрощаться.

Кроме того, президент во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи этих разговоров.

Глава государства отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Кроме того, Зеленский требует выработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.