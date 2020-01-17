Часа вопросов к правительству сегодня не будет, поскольку Гончарук подал в отставку – Разумков

Сегодня в парламенте будет выступать министр иностранных дел Украины.

Часа вопросов к правительству сегодня не будет в связи с тем, что премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Оппозиция встретила объявление об отставке Гончарука радостными возгласами. В то же время депутаты неодобрительно восприняли сообщение о том, что Часа вопросов к правительству сегодня не будет.

Разумков сообщил, что, как и договаривались на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента, на заседании сегодня выступит министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление об отставке.

Вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике. После этого в соцсетях была распространена информация о том, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.