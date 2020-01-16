Президент Евросовета в разговоре с Путиным напомнил ему, что Крым и Донбасс – это Украина

Президент Европейского Совета напомнил президенту России о необходимости полного выполнения Минских соглашений.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель в разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подчеркнул, что Европейский Союз поддерживает территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Как говорится в сообщении на сайте Европейского Совета, сегодня состоялся телефонный разговор Мишеля с Путиным по поводу проведения 19 января в Берлине конференции по ситуации в Ливии.

«Во время первого контакта между Шарлем Мишелем на должности президента Европейского Совета и Владимиром Путиным, президент Мишель напомнил о позиции ЕС относительно полного выполнения Минских соглашений, отметил Парижский саммит, который состоялся в декабре 2019 года в «Нормандском формате», и поприветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией», - говорится в сообщении.

При этом, Мишель подчеркнул, что «ЕС поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ».