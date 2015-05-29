В Госпогранслужбе заявляют о военной угрозе из Приднестровья

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко в интервью "5 каналу", пишет ZN.UA.

"Угроза со стороны Приднестровья есть как военная, так и, скажем, технологически-пограничная... Мы считаем, что этот участок является угрожающим относительно пограничной безопасности", - сообщил он.

Тем не менее, военная угроза на этом участке границы гораздо меньшая, нежели на восточных рубежах, отметил он.

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Более насущной проблемой для пограничников является контрабанда продовольственных товаров из Приднестровья, а также противоправная деятельность местных жителей.

Сложными в плане пограничной безопасности остаются также северный и южный участки государственной границы.