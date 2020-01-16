Пленки Гончарука: депутаты обратились в СБУ

Накануне в соцсетях опубликовали аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецов и другие чиновники.

Группа народных депутатов обратилась в СБУ по поводу обнародованных аудиозаписей якобы с совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука и других чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявила народный депутат от "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк.

"Эти аудиозаписи имеют большой резонанс в обществе. Но на сегодня, по состоянию на сейчас, отсутствует любая информация относительно достоверности и целостности этой информации", - сказала она.

Шуляк подчеркнула, что группа народных депутатов сегодня обратилась к СБУ с просьбой провести всестороннее расследование и установить источник происхождения аудиозаписей и целостность записанной информации.

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«Были ли признаки монтажа или вмешательства в звуковую информацию и самое главное - законность получения такой информации», - добавила Шуляк.

По ее словам, если эта информация достоверна, то существует три пути ее получения, первый из которых - в рамках расследования уголовного расследования, второй - в рамках контрразведывательной деятельности.

«И третье, самое неприятное, - такая информация может быть достоверной, если она была получена незаконным способом при установке технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания», - сказала Шуляк.

Она отметила, что депутаты просят СБУ провести расследование и уведомить их о результатах.

Шуляк добавила, что сегодня не общалась с премьер-министром, и вчера его тоже не видела, так как он не приходил на заседание фракции «Слуга народа», ибо в это время находился на совещании у президента.

В свою очередь в комментарии журналистам другой депутат от «СН» Егор Чернев отметил, что Управление государственной охраны обнародовало заявление, в котором говорилось о том, что сотрудники УГО ежедневно проводят технические мероприятия с целью "обеспечения конфиденциальности работы правительства и премьер-министра".

“То есть, они подчеркивают, что невозможно было делать каких-то записей на этом совещании”, - добавил он.

По словам Чернева, депутаты хотят узнать, будет ли открыто уголовное производство в отношении этих аудиозаписей, и если нет, то не продолжат ли некоторые сотрудники спецслужб, которые остались на своих должностях, порочную практику незаконного прослушивания должностных лиц.

«Или все же это была сфальсифицированная запись, которая имеет целью вбить клин между Кабинетом министров, президентом и Верховной Радой», - добавил Чернев.

По его словам, обращение в СБУ подписали около 30 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецов и другие чиновники. Они якобы обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записи человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности называет себя «полным профаном» в экономике.

После этого в соцсетях была распространена информация о том, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.

Заместитель руководителя Офиса президента Кузнецов позже заявила, что голос на аудиозаписях ей не принадлежит.

В пресс-службе Кабинета министров заявили, что не имеют информации относительно подлинности соответствующих аудиозаписей. Там также опровергли информация о том, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.

В Управлении государственной охраны заверили, что не причастны к распространению аудиозаписей якобы с совещания с участием Гончарука.