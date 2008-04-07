Экс-мэр Киева примет участие в выборах

Экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО выдвинул свою кандидатуру на должность столичного городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление А.ОМЕЛЬЧЕНКО о намерении баллотироваться на выборах мэра было зачитано сегодня на заседании Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

Согласно заявлению, он предлагает свою кандидатуру как самовыдвиженец.

В соответствии с принятым теризбиркомом решением, А.ОМЕЛЬЧЕНКО будут выданы образцы подписных листов для сбора подписей в его поддержку.

По просьбе журналистов один из членов комиссии подтвердил, что это именно бывший Киевский городской председатель А.ОМЕЛЬЧЕНКО, а не его однофамилец.

По его словам, совпадает дата рождения экс-мэра столицы, то есть это именно тот А.ОМЕЛЬЧЕНКО, который руководил столицей до 2006 года, отметил член теризбиркома.