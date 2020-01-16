Гончарук прокомментировал опубликованные пленки с якобы его участием

Гончарук подчеркнул, что «цель работы нашей команды — перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без «схематозов» и договорняков».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с самого начала против команды президента работают много людей, которым хотелось, чтобы новой власти ничего не удалось.

Так Гончарук отреагировал на опубликованные вчера и сегодня пленки разговоров якобы с его участием.

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«Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не напугать! Мы будем еще упорнее искоренять коррупцию и перекрывать потоки», – заявил Гончарук в Telegram-канале.

Гончарук подчеркнул, что «цель работы нашей команды — перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без «схематозов» и договорняков».

«И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, которые составляют 25 млрд долларов», – написал Гончарук, добавив: «Если это не хорошие новости для страны, то я полный “профан" в экономике».

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 января, на YouTube-канале "Как обмануть президента" выложили якобы аудиозапись разговора Гончарука с некоторыми членами правительства и руководством Нацбанка. Они якобы разговаривали о курсе доллара, а также других экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает - есть платежный баланс... А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос", - говорит мужской голос, похожий на Гончарука.

Далее этот же голос говорит, что и он сам является "профаном в экономике".