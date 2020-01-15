Зеленский: сейчас формируются очередные списки для освобождения украинских пленных из России

Президент Украины отметил, что благодаря переговорам в «нормандском формате» в Париже удалось достичь договоренностей о возврате части удерживаемых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на оккупированных территориях.

Читайте такжеОбсудили авиакатастрофу в Иране и Донбасс: Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Как передает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

В частности, он отметил, что благодаря переговорам в «нормандском формате» в Париже удалось достичь договоренностей о возврате части удерживаемых украинцев.

«Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для увольнения.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились о согласовании новых списков содержащихся лиц, в том числе и тех, которые находятся во временно оккупированном Крыму.