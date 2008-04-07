В НУ-НС считают действия Станик ”политической суетой и проявлением эмоций”

Народный депутат Украины Анатолий МАТВИЕНКО (НУ-НС) убежден, что освобожденная от должности судьи Конституционного Суда Сюзанна СТАНИК не имеет права отзывать свои подписи под решениями КС.

Об этом он сказал в комментарии сайта “Гарт”.

«Никто не может отзывать свою подпись под уже принятым решением. Если человек освобождается в связи из тем, что он был принят с нарушением процедуры, то освобождение происходит с момента освобождения. То есть, когда доказано нарушение процедуры, но никак не задним числом», - отметил А.МАТВИЕНКО.

Он считает действия С.СТАНИК относительно отзыва своих подписей “политической суетой и проявлением эмоций”.

А.МАТВИЕНКО связывает такие действия с желанием заблокировать роботу КС и внести сомнения относительно правомочности решений других судей.

Как сообщал УНИАН, 1 мая 2007 года Президент В.ЮЩЕНКО освободил С.СТАНИК от должности судьи КС в связи с нарушением присяги.

25 марта 2008 года Верховный суд Украины восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС. В свою очередь Президент, в соответствии с этим решением ВСУ, 2 апреля восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС.

В то же время 3 апреля В.ЮЩЕНКО отменил указ Президента от 25 марта 2004 года №368 «О назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины». Как говорится в документе, С.СТАНИК освобождена "в связи с нарушением процедуры вступления в должность судьи Конституционного Суда Украины".

7 апреля С.СТАНИК заявила, что временно отзывает все свои подписи под документами КС с 22 апреля 2004 года по 3 апреля 2008 года.