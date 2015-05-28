Украина рассчитывает на продолжение санкций ЕС и США против России

Об этом в ходе 8-го Форума по безопасности сказал премьер-министр Арсений Яценюк. Также он выразил надежду на то, что и ЕС, и США продолжат действующую политику санкций в отношении России за аннексию Крыма и войну на Донбассе.

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"Сейчас стоит вопрос единства США и ЕС относительно продолжения санкций. Нет никаких сомнений в том, что надо расширить эти санкции по мере отказа России от выполнения минских соглашений. Нам нужна дипломатическая и финансовая поддержка", - сказал Арсений Яценюк.

Также премьер отметил, что Украина использует все методы противодействия российской агрессии, включая введение и использование санкций и подачу исков в международные суды.

"Украина подала в суд ООН на Российскую Федерацию за нарушение положений Конвенции о борьбе с терроризмом, - сказал Арсений Яценюк. – Мы ожидаем подписание указа о введении санкций. Все, что у нас в международном арсенале, все, что есть в наших руках – мы все используем".