CША обещают жесткий ответ на новую агрессию России против Украины

Об этом сказал заместитель главы Госдепартамента США Дэниел Фрид в эфире польского TVN24 BiS. "Любое движение российских войск столкнется с сильным ответом", - заявил он.

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"Мы должны быть готовы к увеличению давления, если Россия прибегнет к агрессивным действиям в большем масштабе", - отметил Дэниел Фрид.

Он также подчеркнул, что невыполнение Россией минских договоренностей к концу этого года приведет к усилению уже введенных санкций, отметив договоренность по этому вопросу с Евросоюзом.

"Европа, к счастью, более объединена и более сконцентрирована, чем многие думали. Европа ввела и сохраняет санкции", - отметил Дэниел Фрид.

Он также назвал преждевременными разговоры о возможной отмене санкций против РФ. "Я бы хотел видеть такую ситуацию, когда Россия выполнила минские договоренности и (мы) начинаем отменять санкции. Сейчас мы еще не находимся на этом этапе", - сказал Дэниел Фрид.