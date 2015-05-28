Российский следственный комитет заявил о завершении следствия по делу Савченко

Об этом заявил представитель ведомства Владимир Маркин, сообщает Радио Свобода.

Теперь, согласно российскому законодательству, пострадавшие начинают ознакомление с материалами дела.

21 мая о завершении предварительного следствия по делу Савченко сообщал ее адвокат Марк Фейгин.

В России Савченко обвиняют в причастности к гибели российских журналистов на востоке Украины и незаконном пересечении границы. Она все обвинения отвергает.

Читайте такжеПленных российских ГРУшников нужно немедленно обменять на Савченко - Навальный28 апреля украинку перевели из СИЗО, где она находилась с июля прошлого года, в городскую больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Однако через два дня ее вернули обратно в камеру СИЗО.

5 марта адвокаты Савченко сообщили, что она решила частично прекратить голодовку, которую держала более 80 дней. 16 марта она возобновила голодовку.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 30 июня.